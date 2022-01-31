Ко встрече в Москве Владимира Путина и Виктора Орбана

Премьер-министр Венгрии, который имеет репутацию союзника президента России, посетит Владимира Путина во вторник в Москве. Этим Виктор Орбан может помешать другим лидерам Евросоюза выработают общую позицию против того, что они считают агрессивным поведением России в отношении Украины. Фоном для встречи будет напряжённость на границе между двумя бывшими советскими республиками.

Но венгерский руководитель настаивает, что его главная цель - получить больше дешёвого газа:

«Я хотел бы добиться на переговорах того, чтобы в этот сложный период с повышением цен на энергоносители мы смогли увеличить закупки природного газа, - сказал Орбан. - Это предусмотрено российско-венгерским соглашением, которое есть в нашем распоряжении».

На прошлой неделе министры иностранных дел Евросоюза направили президенту Путину предупреждение о том, что Россия столкнется с экономическими санкциями, если нападёт на Украину. Европарламент направляет в Киев делегацию, чтобы выразить ему поддержку. Французский депутат призвала Будепешт шагать в ногу с другими столицами ЕС, а не с Москвой:

«Мы не сомневаемся, что Владимир Путин пытается нас разделить, - сказала Натали Луазо. - Надеюсь, Виктор Орбан осознает, что поставлено на карту, и будет придерживаться идеи единства Европейского Союза».

Но эксперт аналитического центра Институт иностранных дел и торговли, который финансируется правительством Венгрии, считает, что геополитическая ситуация заставить её сотрудничать с Евросоюзом теснее, чем с Россией:

«Я не думаю, что Виктор Орбан должен служить интересам и Москвы, и Брюсселя, - сказал Дьёрдь Ильяс. - Он должен представлять только один интерес, интерес Венгрии. А интерес Венгрии совпадают с интересами ЕС и НАТО".

Венгерские оппозиционные партии призвали премьер-министра отменить поездку в Россию. Они считают, что Орбан предаёт своих коллег по ЕС, когда общается накоротке с Путиным.