Евросоюз выделит Украине 1,2 млрд евро помощи, страны вывозят дипломатов из Киева

Евросоюз выделит Украине 1,2 млрд евро помощи, страны вывозят дипломатов из КиеваКомментарии
Евросоюз выделит Украине дополнительно 1,2 млрд евро. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, "этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить свои потребности в финансировании из-за конфликта".
Она также сообщила, что Брюссель вскоре начнет работу над второй, более долгосрочной программой помощи "для поддержки усилий по модернизации страны" в размере 120 млн евро.
В то же время НАТО приводит в готовность дополнительные силы и направляет больше кораблей и истребителей в Восточную Европу в ответ на военные ученияРоссии в международных водах Атлантического океана, в 240 км от юго-западного побережья Ирландии.
Великобритания объявила об эвакуации ряда дипломатов и их семей из Киева. Лондон назвал этот шаг ответом на растущую угрозу со стороны России.
Ранее о вывозе сотрудников своих посольств на Украине сообщили США и Франция.
Кремль заявил, что вина за эскалацию напряженности на Украине лежит на Вашингтоне и НАТО, а все происходящее вокруг ситуации на границе Москва назвала "информационной истерикой".