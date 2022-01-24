Евросоюз выделит Украине 1,2 млрд евро помощи, страны вывозят дипломатов из Киева

Евросоюз выделит Украине дополнительно 1,2 млрд евро. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, "этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить свои потребности в финансировании из-за конфликта".

Она также сообщила, что Брюссель вскоре начнет работу над второй, более долгосрочной программой помощи "для поддержки усилий по модернизации страны" в размере 120 млн евро.

С 2014 года Евросоюз и Европейские финансовые институты выделили стране более 17 млрд евро в виде кредитов и грантов. Украина - свободное и суверенное государство, которое делает свой выбор, и Евросоюз - на стороне Украины Урсула фон дер Ляйен глава Еврокомиссии

В то же время НАТО приводит в готовность дополнительные силы и направляет больше кораблей и истребителей в Восточную Европу в ответ на военные ученияРоссии в международных водах Атлантического океана, в 240 км от юго-западного побережья Ирландии.

Это международные воды, но это также часть исключительной экономической зоны Ирландии. У нас нет возможности предотвратить проведение учений, но я ясно дал понять российскому послу в Ирландии, что это не приветствуется. Сейчас не время повышать военную активность и напряжение в контексте происходящего сейчас вокруг и на Украине Саймон Коувени министр иностранных дел Ирландии

Великобритания объявила об эвакуации ряда дипломатов и их семей из Киева. Лондон назвал этот шаг ответом на растущую угрозу со стороны России.

Ранее о вывозе сотрудников своих посольств на Украине сообщили США и Франция.

Кремль заявил, что вина за эскалацию напряженности на Украине лежит на Вашингтоне и НАТО, а все происходящее вокруг ситуации на границе Москва назвала "информационной истерикой".