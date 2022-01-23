Лондон обвинил Москву в намерении привести к власти на Украине пророссийского политик

С каждым днем растет напряженность по поводу предполагаемого Западом российского вторжения на Украину, что Москва последовательно отрицает. В рамках американской военной помощи Киев получил от США первую партию летального оружия.

Президент США Джо Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с командой по национальной безопасности. Речь шла об усилиях по деэскалации с помощью дипломатии и мер сдерживания, которые тесно координируются с союзниками и партнерами. Байден в очередной раз сказал, что в случае вторжения России на Украину Москву ждут серьезные последствия.

Лондон обвинил Москву в намерении привести к власти на Украине пророссийского политика. В МИД России расценили данные заявления как провокационную деятельность.

К громкому скандалу привели высказывания теперь уже бывшего главнокомандующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха. Он выразил мнение, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Шенбах принес извинения и ушел в отставку. Минобороны сообщило, что слова Шенбаха не отражают официальную позицию ФРГ. Посол Украины в Берлине заявил, что отставки главы ВМС недостаточно для восстановления доверия к немецкой политике.

Тем временем российские военнослужащие продолжают прибывать для участия в военных учениях в Республику Беларусь, граничащую с Украиной. На Западе считают, что цель проведения маневров - демонстрация силы.