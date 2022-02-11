Ответ Китаю: Евросоюз инвестирует 150 млрд евро в Африку

Евросоюз официально запустил инвестиционную программу размером 150 млрд евро для развития инфраструктуры африканских государств.

Это первый региональный план в рамках инициативы под названием "Глобальный портал", которая задумана Брюсселем как стратегия противодействия китайской концепции "Один пояс, один путь".

Детали инвестиционной программы ЕС и Африканский союз обсудят на следующей неделе.

На саммите в центре внимания будут инвестиции, как часть реализации наших общих амбиций. В этой области Европа — самый надежный партнер Африки и, безусловно, самый важный Урсула фон дер Ляйен председатель Еврокомиссии

"Глобальный портал" - часть масштабного европейского плана, предполагающего до 300 млрд евро в виде инвестиций в инфраструктуру промышленности, а также в сферы здравоохранения, образования и молодежной политики в стратегически важных регионах к 2027 году.

Одна из основных целей программы Евросоюза в Африке - поддержка "зеленого" перехода, включая производство возобновляемой энергии и защиту биоразнообразия, а также помощь континенту с вакцинацией от COVID-19.