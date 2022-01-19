Сербия остановила литиевый проект

Концерн Rio Tinto, третья в мире горно-металлургическая компания, приостанавливает проект по разработке литиевого месторождения в Сербии. На время или навсегда, пока неясно. В компании сообщили, что не получили лицензии от Белграда и откладывают старт работ как минимум до 2027 года, пообещав вместе с властями использовать отсрочку для проведения всеобъемлющих консультаций с обществом.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич уточнила: "Для меня на сегодня проект "Ядар" закрыт. Мне предстоит провести переговоры со всеми заинтересованными сторонами, это моя обязанность.Здесь я проблем не вижу, я уже не раз общалась с концерном, мы всегда сохраняли прозрачность".

Решение отложить работы вызвало настоящий восторг у сербских "зеленых", которые с осени прошлого года проводили масштабные акции протеста. Они опасаются что литиевый проект ухудшит и без того сложнейшую экологическую ситуацию в стране.

Месторождение "Ядар", открытое в 2004 году, предположительно содержит до 10% всех разведанных запасов лития в мире.