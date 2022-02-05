Португальские муниципалитеты против разработки месторождений лития

"Литиевая гонка" вступает в решающую стадию в Португалии: несмотря на протесты правительство одобрило проведение международного тендера на разведку месторождений в шести районах на севере и в центре страны.

Но муниципалитет Пиньел намеревается добиться судебного запрета, а в Фундане вызывает вопросы карта проекта. на которой разработка недр планируется в непосредственной близости от основной ирригационной системы региона

Мэр Фундана Пауло Фернадес уверен: "Это невозможно — не только муниципалитеты, но администрация регионов и даже правительство страны не могут позволить, чтобы разработка месторождений велась в области, которая является одним из основных центров сельскохозяйственного производства, в которую много был вложено. В этой же области находятся и городские агломерации".

По оценкам американских экспертов, Португалия обладает крупнейшими запасами лития в Евросоюзе и занимает девятое место в мире.

Но добыча этого металла, необходимого для аккумуляторов электромобилей и возобновляемых источников энергии, сопряжена с рисками для безопасности окружающей среды и здоровья населения.

Житель Мондин-ди-Башту говорит: "Мы знаем о проблемах, которые добыча лития может создать для окружающей среды и людей, поэтому нас тревожит, что они могут начать разработку месторождений на нашей территории".

Власти Португалии заявляют, что проекты позволят стране занять лидирующее место в Европе на пути энергетического перехода к углеродной нейтральности. В ближайшие годы спрос на литий в Европе возрастет в десятки раз.