В Литве появились три новые буквы: сейм республики разрешил использовать в паспортах символы "стандартной" латиницы Q, W и X, которых в литовском алфавите нет. Предполагается, что в первую очередь это должно помочь литовским гражданам, желающим взять фамилию супругов-иностранцев.

При этом парламент отказался разрешать иностранные диакритические знаки — на чём настаивали живущие в Литве поляки.

Виктория Чмилите-Нильсен, спикер литовского парламента:

"Это очень важный шаг с точки зрения прав человека, с точки зрения политики безопасности в отношении наших соседей. Но прежде всего это вопрос человеческого достоинства".

В то же время у многих политиков, даже из правящей коалиции, три буквы вызывают возмущение: они считают, что нельзя изменять родной язык в угоду иностранцам.

Аудронюс Ажубалис, Союз Отечества — Христианские демократы Литвы:

"Цитируя покойного лингвиста Винцаса Урбутиса, я скажу, что это предательство литовского языка. Никакие ухищрения правового комитета тут не помогут".

Разрешить новые буквы в паспортах Литву просила и Еврокомиссия. Но противники законопроекта призывают президента Литвы наложить на документ вето: именно от подписи главы государства теперь зависит судьба трёх букв.