Литва высылает нелегальных мигрантов в Ирак за деньги

Из Вильнюса в Багдад вернулась крупнейшая группа мигрантов, которые прорвались через литовско-белорусскую границу в разгар кризиса. Всем им пообещали после посадки на рейс единоразовую выплату в размере тысячи евро на человека. 98 иракцев таким образом, как утверждают в МВД Литвы, добровольно вернулись на родину.

Мы исходим из того, во сколько нам обошлось бы дальнейшее пребывание мигрантов в стране. На содержание одного мигранта уходит минимум 11 тысяч евро. Очевидно, гораздо выгоднее для нас предложить им поощрительные выплаты, а также купить билеты или организовать вывозной рейс, чтобы у людей было меньше неудобств и проблем. Агне Билотайте министр внутренних дел Литвы

С начала миграционного кризиса Вильнюс выслал более 500 мигрантов, которые прибыли с белорусской территории. В литовских центрах для беженцев остаются ещё более трёх тысяч человек.

Председатель совета Сейма по правам человека Томас Витаутас Раскявичюс призывает задуматься о судьбе людей после того, как окончится срок их содержания, в частности, выбрать стратегию их интеграции в общество и в целом понять, останутся ли мигранты в Литве либо направятся в другие европейские страны.

Польша, Латвия, Литва, а вслед за ними ЕС, США и другие страны обвиняют правительство Александра Лукашенко в использовании нелегальных мигрантов для решения политических задач. Минск и Москва возлагают на Европу ответственность за кризис и за судьбу беженцев.

По данным республиканского Красного креста, только в белорусском центре временного размещения «Брузги» остаются около 600 иностранцев, которые ещё надеются попасть в ЕС.