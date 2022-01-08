Литва заплатила 100 тысяч подозреваемому в терроризме

Литва выплатила 100 тысяч евро подозреваемому в терроризме палестинцу Абу Зубайде. Ещё 30 тысяч достались его адвокату. В США Зубайду считают причастным к организации терактов 11 сентября и до сих пор держат в Гуантанамо. Но в своё время его держали в секретной тюрьме ЦРУ под Вильнюсом, что и стало основанием для судебного разбирательства в ЕСПЧ, которое Зубайда выиграл.

До этого Литва отрицала существование американской тюрьмы на своей территории, но теперь даже пустила туда журналистов. О существовании объекта Violet 16 лет назад написала американская пресса. Бывший клуб верховой езды расположен под Вильнюсом. После ЦРУ там был учебный центр литовских спецслужб, а на этой неделе стало известно, что комплекс продадут с молотка.