Политолог Татьяна Становая: "Для меня вопрос, сможет ли Навальный выжить физически"

"Ни одного шага пройти по своей стране свободным человеком не получилось, меня арестовали еще до погранконтроля", - вспоминает в годовщину ареста Алексей Навальный свое возвращение в Россию.

Политик называет свое заключение "космическим путешествием" и пишет, что не представляет, когда оно завершится.

"Я совсем не знаю, когда закончится мое космическое путешествие и закончится ли вообще, - вот только в пятницу мне сообщили, что еще одно мое уголовное дело уходит в суд. И на очереди еще одно - то, где я экстремист и террорист. Так что я из тех "космонавтов", кто не считает дней до конца срока. Че там считать. И по 27 лет люди сидели", - говорится в записи в аккаунте Навального в Инстаграме.

Обращаясь к своим сторонникам, Навальный пишет: "Отсидев в тюрьме свой первый год, хочу всем сказать ровно то, что кричал собравшимся у суда, когда конвой вел меня в автозак: ничего не бойтесь. Это наша страна и другой у нас нет. Единственный страх, который должен быть, - в том, что мы оставим родину на разграбление кучке лжецов, воров и лицемеров. Садим без боя, добровольно, и свое будущее, и будущее наших детей".

Президент России Владимир Путин на вопрос об аресте и заключении Навального в тюрьму в августе 2021 года ответил, что оппозиционер "осужден не за политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров".

Мы поговорили с политологом Татьяной Становой о том, что изменилось со времени ареста Навального.

"Навальный будет сидеть в тюрьме, пока Путин у власти"

Алексей Навальный. Denis Kaminev/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Euronews: Что изменилось за год после ареста Навального в плане прав и свобод граждан в РФ?

_Татьяна Становая: На мой взгляд, за год Россия стала другой страной. Отправной точкой является отравление Навального, август 2020 года. Это совпало с конституционной реформой, хотя реформа - отдельная тема. _

Примерно с 2020 года мы имеем ситуацию, в которой страна радикально изменилась.

_События за последний год развивались стремительно, и общая ситуация с правами человека, с демократией, конечно, усугубилась. _

Внесистемная оппозиция полностью уничтожена. В течение всего 2021 года мы видели политику "выжженной земли", когда всю инфраструктуру, связанную с Навальным, просто закатывали в асфальт. Тот факт, что многих активистов обвиняют сегодня в экстремизме и создании нежелательных организаций, является демонстрацией со стороны власти, что подобная активность неприемлема и будет жестко пресекаться.

Euronews: Многим сторонникам Навального пришлось уехать из России из-за преследований. Их ждала участь основателя ФБК?

_Татьяна Становая: Большинство, конечно, подвергается риску уголовного преследования. Сейчас сложно судить, какие там были шансы, но думаю, что всех, кто работал с Навальным, власть поставила перед выбором: либо они полностью прекращают политическую активность, либо рискуют сесть в тюрьму. Идеально, если напишут какой-нибудь пост, покаются и обвинят Навального в попытках разрушения страны. Но, наверное, для части российской правящей элиты было удобнее, чтобы они уехали. _

Внутри власти есть разные течения, разные интересы. Силовики заинтересованы в том, чтобы сажать как можно больше, реагировать как можно жестче, иногда и демонстративно жестоко. Есть гражданская часть элиты, которая все дальше отодвигается от внутренней политики, но заинтересована в том, чтобы все было тихо-спокойно, без «хайпа», чтобы Путина меньше критиковали за проблемы с демократией. Для них удобнее, чтобы все сотрудники ФБК и просто соратники Навального уехали: тогда общее информационное поле будет более спокойным.

Euronews: Какие перспективы у самого Навального?

_Татьяна Становая: __При неизменных условиях он будет сидеть. Навальный будет находиться в тюрьме, пока Путин у власти. Юридическая сторона в данном случае не так важна. Мы будем видеть много разных уголовных дел. Ему не дадут выйти. Вопрос номер один - насколько режим готов позволить ему выживать. Тюрьма такое место, где всякое может случиться, тем более когда организм слабый, после отравления с серьезными последствиями. _

Вопрос номер один лично для меня заключается в том, сможет ли Навальный выжить физически.

Euronews: Россия и Запад обмениваются выпадами по поводу расследования отравления политика. За этот год сблизить позиции не удалось и единого мнения уже не будет по этому инциденту?

Татьяна Становая: __Тут не может быть никакого единого мнения. Разногласия как были, так и остаются. Не вижу даже намека на какое-либо сближение, понимание и возможный прогресс. Это черная дыра. Россия хочет "перевернуть страницу", то есть Москве удобнее, чтобы все об этом забыли и перестали задавать вопросы. На Западе отношение иное: вопрос будет на повестке, но со временем он отодвинется на второй план в силу того, что на первый план выходят вопросы связанные со стратегической безопасностью.

Euronews: Команда Навального за последние несколько лет выпустила немало разоблачающих расследований. Сам фонд государством был ликвидирован. Увидят ли россияне новые расследования от ФБК?

Татьяна Становая: __Я думаю, что команда ФБК сейчас фрагментирована. Им очень трудно делать свою работу, трудно поддерживать связь с Навальным, что тоже важно. Если искать какой-то позитивный момент, я бы отметила, что российское общество постепенно начинает теплее относиться к Навальному, исходя именно из человеческой составляющей. Режим обошелся с ним жестоко.