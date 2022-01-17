Год назад был задержан Алексей Навальный

17 января 2021 года Алексей Навальный с супругой вернулись в Москву после без малого пяти месяцев лечения в Германии в связи с отравлением "Новичком".

Вместо "Внуково", где российского оппозиционера ждали журналисты и сторонники, его самолет был посажен в "Шереметьево", по официальной версии, из-за поломки снегоуборочной техники.

На паспортном контроле к Навальному подошли пограничники и сотрудники полиции и, несмотря на возражения адвоката Ольги Михайловой, задержали его. Во ФСИН подтвердили, что политик в розыске «за многократные нарушения испытательного срока».

Уже на следующий день во 2-м отделе полиции управления МВД по Химкам состоялось заседание суда, который арестовал Навального на 30 суток. На нем рассматривался вопрос об избрании меры пресечения до решения вопроса о замене условного срока на реальный.

Несмотря на протесты Евросоюза, США и Верховного представителя ООН по правам человека, а также многотыcячные акции протеста в конце января в крупнейших городах России, 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил испытательный срок и поместил оппозиционера в колонию на 2 года 8 месяцев. В конце февраля оппозиционера этапировали во Владимирскую область, в ИК-2 в Покрове.

За истекший год штабы и созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией признали экстремистскими организациями, на соратников завели уголовные дела. Самого политика приговорили повторно приговорили по делу о клевете на ветерана, ему заочно была присуждена премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова.

Пикеты и митинги, приуроченные к годовщине задержания одного из лидеров российской оппозиции, состоялись в Болгарии, Чехии, Германии, США, Канаде и Испании.