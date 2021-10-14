Навальный вошёл в тройку сахаровских финалистов

Европейский парламент объявил финальный список претендентов на премию имени Андрей Сахарова «за свободу мысли». Среди них - лишённый свободы в России Алексей Навальный. Выдвинувшая его либеральная фракция назвала основателя Фонда борьбы с коррупцией "главным политическим оппонентом" президента Владимира Путина, разделяющим ценности Евросоюза, такие, как демократия, верховенство закона и правда.

Вместе с Навальным в тройку финалистов включена группа из 11 афганских правозащитниц, в том числе самый молодой в стране мэр Зафира Гафари, за то, что они отстаивали равноправие женщин после возвращения к власти «Талибана».

Наконец, лауреатом может стать боливийский политик Жанин Аньес. Она была брошена в тюрьму после того, как бывший президент Эво Моралес, которого отстранили от власти за фальсификацию выборов, обвинил её в подготовке государственного переворота. Аньес считается символом сопротивления репрессиями против политических диссидентов в Латинской Америке.

Сахаровская премия названа в честь советского академика и правозащитника. Её обладатель получит 50 тыс евро. В прошлом году победила Светлана Тихановская.