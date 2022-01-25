Соболь о расширении списка террористов: "Это решение принималось в Кремле"Комментарии
"Это решение принималось в Кремле при личном участии Владимира Путина".
Любовь Соболь высказала свою версию попадания себя и ее соратников, в том числе Алексея Навального, в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Кроме этого юрист уверяет, что узнала о новости из СМИ, и никаких уведомлений и оснований причисления ее к террористам и экстремистам она не получала.
В Европе внесение оппозиционеров в подобный список назвали "неприемлемым".
Ранее стало известно, что список Росфинмониторинга организаций и физлиц, в отношении которых "имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности" расширился, в него кроме Навального и Соболь попали еще 20 человек, семеро и которых - их соратники. Еще раньше в него были включены Иван Жданов и Леонид Волков.
Многие из внесенных в реестр проходят по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.