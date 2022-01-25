Соболь о расширении списка террористов: "Это решение принималось в Кремле"

"Это решение принималось в Кремле при личном участии Владимира Путина".

Любовь Соболь высказала свою версию попадания себя и ее соратников, в том числе Алексея Навального, в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Кроме этого юрист уверяет, что узнала о новости из СМИ, и никаких уведомлений и оснований причисления ее к террористам и экстремистам она не получала.

Нет никаких сомнений, что решение по мне, Навальному и моим ближайшим соратникам и коллегам принималось в Кремле, и в этом участвовал лично Владимир Путин. Я думаю, что все дела, связанные с нашей командой у него поставлены на какой-то особый контроль Любовь Соболь юрист

В Европе внесение оппозиционеров в подобный список назвали "неприемлемым".

Применение законов о квалификации кого-либо в качестве иностранного агента или террористической организации или нежелательной организации в основном используется для того, чтобы вытеснить всех критиков из публичного поля и сделать их жизнь еще более трудной. Поэтому я вновь заявляю о нашей позиции: это неприемлемо, мы рассматриваем это как продолжающиеся репрессии против критических голосов в российском обществе Петер Стано представитель Еврокомиссии

Ранее стало известно, что список Росфинмониторинга организаций и физлиц, в отношении которых "имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности" расширился, в него кроме Навального и Соболь попали еще 20 человек, семеро и которых - их соратники. Еще раньше в него были включены Иван Жданов и Леонид Волков.

Многие из внесенных в реестр проходят по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.