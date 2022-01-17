Байден: нападение на синагогу - "акт террора"

Двое подростков задержаны сотрудниками контртеррористического подразделения британской полиции на юге Манчестера в рамках расследования дела о захвате заложников в синагоге Техаса.

Ранее ФБР США и Скотленд-Ярд подтвердили, что заложников в синагоге города Колливилль захватил 44-летний Малик Фейсал Акрам, постоянно проживавший в английском графстве Ланкашир. О том, что связывало его с задержанными, пока не сообщается.

Это был акт террора. Он связан с человеком, который находился в тюрьме в течение десяти лет. Они (правоохранительные органы и ФБР - прим.ред.) проделали просто великолепную работу! Джо Байден президент США

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс также осудила захват заложников как "акт терроризма и антисемитизма". "Мы стоим на стороне США в защите прав и свобод наших граждан от тех, кто распространяет ненависть", - написала она.

О захвате в заложники четырёх человек, в том числе раввина, в синагоге Колливилля американские СМИ сообщили в субботу. Вооруженный мужчина утверждал, что является братом осужденной за терроризм уроженки Пакистана Аафии Сиддикки и требовал освободить ее. Сиддикки была приговорена к 86 годам тюрьмы за покушение на убийство американского солдата в 2010 году и подозревается в связях с запрещённой в РФ террористической группировкой "Аль-Каида".

В ходе операции ФБР нападавший был ликвидирован, заложники освобождены целыми и невредимыми. Позже адвокат Аафии Сиддикки заявила, что человек, захвативший заложников в синагоге, не является братом её подзащитной. Проживающие в Великобритании родственники преступника рассказали, что он страдал психическим заболеванием.