Байден: нападение на синагогу - "акт террора"Комментарии
Двое подростков задержаны сотрудниками контртеррористического подразделения британской полиции на юге Манчестера в рамках расследования дела о захвате заложников в синагоге Техаса.
Ранее ФБР США и Скотленд-Ярд подтвердили, что заложников в синагоге города Колливилль захватил 44-летний Малик Фейсал Акрам, постоянно проживавший в английском графстве Ланкашир. О том, что связывало его с задержанными, пока не сообщается.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс также осудила захват заложников как "акт терроризма и антисемитизма". "Мы стоим на стороне США в защите прав и свобод наших граждан от тех, кто распространяет ненависть", - написала она.
О захвате в заложники четырёх человек, в том числе раввина, в синагоге Колливилля американские СМИ сообщили в субботу. Вооруженный мужчина утверждал, что является братом осужденной за терроризм уроженки Пакистана Аафии Сиддикки и требовал освободить ее. Сиддикки была приговорена к 86 годам тюрьмы за покушение на убийство американского солдата в 2010 году и подозревается в связях с запрещённой в РФ террористической группировкой "Аль-Каида".
В ходе операции ФБР нападавший был ликвидирован, заложники освобождены целыми и невредимыми. Позже адвокат Аафии Сиддикки заявила, что человек, захвативший заложников в синагоге, не является братом её подзащитной. Проживающие в Великобритании родственники преступника рассказали, что он страдал психическим заболеванием.