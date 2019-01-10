Синагога "на колёсах"

У старейшей и первой в столице Соединённых Штатов синагоги сменился адрес, причём буквально за считанные часы.

В среду здание, располагавшееся в начале 3-ей улицы в Вашингтоне, сместили на один квартал для того, чтобы освободить место для строительства нового Еврейского музея.

Кирпичное строение весом несколько десятков тонн погрузили на передвижную платформу на колёсах, управляемую дистанционно.

Свидетелями необычного действа - того, как огромное здание медленно, но без особого шума движется вниз по улице, - стали сотни зрителей, жителей близлежащих домов.

Синагога Adas Israel открыла свои двери в далёком 1876 году. Здание будет отреставрировано. По задумке, синагога станет центральным элементом музейного комплекса, посвящённого истории и культуре еврейской общины в США. Его открытие запланировано на 2021 год.