В США вспоминают годовщину взятия Капитолия речами и молитвами

В четверг члены американского Конгресса приняли участие в памятной церемонии, посвященной годовщине захвата здания Капитолия радикально настроенными сторонниками Дональда Трампа.

Парламентарии произнесли молитву и почтили память погибших минутой молчания. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси инициировала также проведение конференций и дебатов о влиянии событий 6 января 2021 года на американскую демократию, в которых приняли участие историки и общественные деятели.

Конгрессмены вспоминали о том, как они пережили штурм Капитолия, находясь внутри здания.

Прамила Джаяпал, представительница штата Вашингтон от демократов: "Как и многие коллеги, я оказалась в ловушке в галерее Капитолия, я отчетливо помню каждое мгновения штурма. Помню, как толпа пыталась взломать дверь. Раздался выстрел. Я уже думала о том, чем я буду защищаться в случае нападения, у меня с собой был только респиратор и еще трость, с которой я ходила, так как восстанавливалась после операции на колене. У меня даже были мысли, что я не выйду живой из храма нашей демократии, я даже сомневалась, что сама демократия выживет".

Многие представители Республиканской партии решили не участвовать в памятных мероприятиях и избегать общения с прессой. Марджори Тейлор Грин (Джорджия) и Мэтт Гетц (Флорида), которых уже обвиняли в распространении конспирологических теорий, напротив устроили пресс-конференцию. По их мнению, за беспорядками на Капитолийском холме стоят некие "тёмные силы".

В Белом доме настаивают, что ответственность за беспорядки лежит на Дональде Трампе.

В истории этой страны есть только один президент, который разжигал мятеж и спровоцировал взятие Капитолия американской нации. Джен Псаки Пресс-секретарь Белого дома

С трибуны Конгресса Джо Байден заявил, что США не могут стать страной, в которой политическое насилие считается нормой.