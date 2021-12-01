Нападение на школу в Мичигане: трое погибших

15-летний ученик школы в американском Оксфорде (штат Мичиган) открыл огонь в своём учебном заведении. Трое подростков погибли, восемь (в том числе учитель) были ранены.

Как сообщила полиция округа Окленд, нападавшего удалось задержать, мотивы его действий пока не известны. "Согласно обновленной информации, среди трёх погибших 16-летний молодой человек и две девушки четырнадцати и семнадцати лет. Восемь раненых разной степени тяжести находятся в трёх больницах", - заявил заместитель шерифа округа Окленд Майк Маккейб.

Сообщается, что полиция отреагировала быстро: нападавший был задержан через 5 минут после преступления. На пульт местной Службы спасения (911) поступило около сотни звонков от людей, слышавших выстрелы в местной школе.

Находящийся с визитом в другом северном штате Миннесота, президент США так отреагировал на печальные новости: "Я узнал о стрельбе в школе в Мичигане и хотел бы сказать, что от всего сердца соболезную семьям, переживающим невообразимое горе потери близкого человека"...

9-миллиметровый Sig Sauer, из которого велась стрельба, принадлежал отцу подозреваемого. Полиция изучает версию о распространенных в соцсетях угрозах в адрес школы, где учатся 1700 человек.