В Сербии "глубоко разочарованы" депортацией Джоковича

В Сербии глубоко разочарованы и оскорблены решением австралийских властей депортировать теннисиста Новака Джоковича. Олимпийский комитет страны называет эти действия "неспортивными". Теннисный союз Сербии вовсе предложил перенести Открытый чемпионат Австралии в другую страну. А семья Джоковича уверена, что решение было чисто политическим.

На родине спортсмена, в сербоязычном городке Звечан на севере частично признанного Косова, не скрывают гнева.

"Это позор на весь мир. Что они сделали с Новаком — ни одна другая страна так бы не поступила. Если бы они хотели что-то сделать, то могли бы сразу его выслать", — говорит один из жителей.

Джокович оставался в Австралии в подвешенном состоянии 11 дней. В итоге его визу окончательно аннулировал лично министр по делам миграции, заявив, что иначе "дал бы флаг в руки" антипрививочников.