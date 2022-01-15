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мир

"Это изнасилование прав и свобод!": по всей Европе — демонстрации против обязательной вакцинации

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 Павел Барсуков
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"Нет "зелёному пропуССку", — написано на плакате манифестантки из Рима: в Италии через месяц вакцинация станет обязательной для всех старше 50
"Нет "зелёному пропуССку", — написано на плакате манифестантки из Рима: в Италии через месяц вакцинация станет обязательной для всех старше 50   -   Авторское право  Andrew Medichini/Associated Press

В Париже тысячи человек вышли в субботу на акцию протеста против законопроекта о вакцинных пропусках, который одобрили уже обе палаты парламента. Документ предусматривает, что лишь привитые и переболевшие могут посещать общественные места и мероприятия и, например, пользоваться междугородными поездами.

Manu Fernandez/Associated Press
"Нет новой мировой диктатуре!", — Мадрид, ИспанияManu Fernandez/Associated Press

В Австрии власти хотят пойти ещё дальше и сделать вакцинацию обязательной уже с февраля — и в Вене в субботу также прошла массовая акция протеста.

Герберт Кикль, глава "австрийской партии свободы":

"С точки зрения конституции, это просто изнасилование фундаментальных прав и свобод, изнасилование каждого из нас. Так что — нет обязательной вакцинации!"

Luca Bruno/Associated Press
В Риме перед участниками "антивакцинной" демонстрации выступил Люк Монтанье — нобелевский лауреат, один из первооткрывателей ВИЧ и известный "антипрививочник"Luca Bruno/Associated Press

В Риме большинство участников субботней манифестации демонстративно не носили маски. Там обязательная вакцинация — уже закон, который начнёт действовать с 15 февраля, но пока только для граждан старше 50.

Власти Греции на этой неделе одобрил введение уже четвёртой дозы вакцины — для людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. В стране действуют серьёзные ограничения на развлекательные и спортивные мероприятия; они были введены после рождественских праздников, когда число заражённых резко возросло.