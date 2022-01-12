Омикрон в Европе: власти усиливают давление на непривитых

АВСТРИЯ

В Австрии усиливается давление на непривитых, в феврале власти планируют ввести обязательную вакцинацию для жителей старше 14 лет. Нарушителям грозит штраф до 7 200 евро.

Полиция проверяет вакцинные пропуска в общественных местах и магазинах. Во вторник по всей стране было совершено более 33 тысяч проверок.

Маркус Дитрих, представитель полиции Вены: "Вчера мы проконтролировали ковид-сертификаты у 5100 граждан, 2500 человек проверили на правильное ношение масок. Результат: выписано 12 штрафов, в 34 случаях мы сделали предупреждение. Как вы видите, люди соблюдают правила, это упрощает нашу миссию, ведь мы здесь выступаем в качестве партнеров общества".

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что мировой всплеск заболеваний вызван именно распространением омикрон-штамма, поэтому не стоить списывать со счетов новый вариант.

Несмотря на то, что омикрон вызывает менее серьезную форму заболевания, чем дельта, он опасен и особенно угрожает непривитым. Тедрос Адханом Гебрейесус Генеральный секретарь ВОЗ

ШВЕЦИЯ

Шведам рекомендуют работать дистанционно. Начиная со среды, бары и рестораны страны закрываются в 23:00. Власти отчитались о том, что омикрон стал доминирующим штаммом в Королевстве.

Фредрик Андерссон, владелец ресторана: "Государство призывает людей оставаться дома. - Сидите по домам, не выходите! - Обычно у нас нет свободных столиков в обеденное время, сейчас все иначе, вновь наступают трудные времена".

ГЕРМАНИЯ

Правительство Германии выступает за обязательную вакцинацию, однако Бундестаг начнет рассматривать соответствующий законопроект только в конце января.

Опросы показывают, что большинство немцев - за, однако меньшинство несогласных не намерено сдаваться и продолжит акции протеста.