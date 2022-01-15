В Италии задержана медсестра, выливавшая вакцину от коронавируса

В Италии задержана медсестра, которая делала пациентам "пустые" прививки от коронавируса. Камера наблюдения зафиксировала, как она делает вид, что ставит уколы пациентам, а на самом деле до этого просто выливала вакцину в марлю. При этом предполагается, что и ей самой коллеги сделали такую же "пустую" прививку. Так что медработницу обвиняют ещё и в растрате общественного имущества.

В Италии это далеко не первый такой случай. В конце декабря в Анконе был задержан, а потом и арестован медбрат, который за взятки — до 400 евро с человека — делал вид, что прививает людей. Причём среди его пациентов, которых набралось около 50, оказались лидер местных "антипрививочников" и высокопоставленный полицейский.

В Италии уже больше месяца действует так называемый "суперпропуск": то есть посещать общественные места можно только привитым и недавно переболевшим, ПЦР не считается. А ещё с сентября "зелёный паспорт" стал в Италии обязательным для выхода на работу — несмотря на массовые выступления противников такой меры.