Борис Джонсон извинился за поход на вечеринку во время локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за то, что в разгар пандемии посетил вечеринку в саду своей резиденции на Даунинг-стрит. По словам главы британского правительства, он думал, что встреча, организованная во время общенационального локдауна 20 мая 2020, была рабочим мероприятием. Премьер заявил, что вышел в сад лишь для того, чтобы поблагодарить сотрудников, а через 25 минут вернулся в свой кабинет

"Господин спикер, я хочу извиниться. Я понял, что какие-то вещи мы делали неправильно. И я должен взять на себя ответственность", – заявил премьер-министр, выступая в Палате общин.

Борис Джонсон также отметил, что считал сад частью своего офиса, но добавил, что понимает гнев британцев, которые думают, что люди, разработавшие коронавирусные правила сами их не соблюдают.

Лидер оппозиции Кир Стармер назвал извинение премьера "ничего не стоящим": "Ну вот мы его и получили. После месяцев обмана и лжи – это жалкое зрелище человека, который оказался в тупике. Теперь он сделает достойную вещь и уйдет в отставку?"

В ответ на это Борис Джонсон лишь заявил, что всем следует дождаться результатов независимого расследования.

Вечеринки – лишь один из скандалов, связанных с правительством Бориса Джонсона. Так в среду Высокий суд Лондона постановил, что программа госзакупок масок и защитных костюмов для больниц давала некоторым фирмам незаслуженное преимущество.