Борис Джонсон взял на себя ответственность за "патигейт"

Публикация новых свидетельств "коронавирусных вечеринок" Бориса Джонсона вызвала очередные разбирательства в Палате общин: оппозиция призывает премьера и министров отправиться в отставку за грубое нарушение правил, установленных ими же для всех остальных британцев.

Глава кабинета взял на себя полную ответственность за произошедшее, но вновь отказался уходить в отставку.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

"Я хотел бы сегодня вновь принести извинения парламенту и всей стране за короткое собрание за обедом 19-го июня 2020 года в Зале правительства, во время которого я стоял за своим местом у правительственного стола и за что я уже получил штраф. Также я хотел бы заявить, что я беру на себя полную ответственность за всё, что происходило при моём участии".

Накануне британские СМИ опубликовали фотографии ноябрьской вечеринки: в разгар второй волны сотрудники кабинета министров — включая премьера — со стаканчиками в руках, без масок и без дистанцирования провожали на другую работу главу пресс-службы правительства.

Как отмечают журналисты, опубликовавшие снимки — в то же самое время большинство британцев не могли зачастую выходить из дома даже для того, чтобы навестить больных и умирающих родственников.

Полиция ранее объявила расследование закрытым, оштрафовав самого Джонсона, его супругу и ещё более 120 политиков, чиновников и служащих.