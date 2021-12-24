Борис Джонсон: прививка - лучший подарок к Рождеству

Борис Джонсон: прививка - лучший подарок к РождествуКомментарии
Авторское право Frank Augstein/AP-
Второй день подряд число заразившихся в Великобритании превышает 100 тысяч человек. Накануне был побит абсолютный антирекорд: без малого 120 тысяч инфицированных.
В рождественском видеообращение к нации премьер-министр Борис Джонсон поблагодарил сограждан, сделавших прививку от коронавируса.
В настоящий момент Лондон ведёт активную кампанию по ревакцинации. За последние сутки бустерная инъекция была сделана 840 тысячам человек. Всего ревакцинацию прошли 55% жителей Соединённого королевства старше 12 лет; обе дозы получили 82% населения.