"Патигейт" парализовал работу правительства

"Патигейт" парализовал работу правительстваКомментарии
Лидер оппозиции сэр Кир Стармер требует публикации полного отчета старшей госслужащей Сью Грей о вечеринках на Даунинг-стрит и скорейшего завершения полицейского расследования, заявив, что правительство "парализовано" в ожидании выводов.
Лидер лейбористов считает оскорбительным тот факт, что внимание приковано к премьер-министру и его поведению, в то время как есть "действительно важные вопросы для страны".
Борис Джонсон не против обнародования полного отчета, при условии, что это не помешает полицейскому расследованию.
Шквал критики обрушился на премьер-министра со всех сторон: оппозиция требует его отставки, однопартийцы - объяснений.
А СМИ критикуют ряд политических решений Джонсона: в частности недостаточно жесткие контракты с Ирландией в рамках "брексита" и ослабление антиковидных мер в разгар "омикрона".