"Патигейт" парализовал работу правительства

Лидер оппозиции сэр Кир Стармер требует публикации полного отчета старшей госслужащей Сью Грей о вечеринках на Даунинг-стрит и скорейшего завершения полицейского расследования, заявив, что правительство "парализовано" в ожидании выводов.

Лидер лейбористов считает оскорбительным тот факт, что внимание приковано к премьер-министру и его поведению, в то время как есть "действительно важные вопросы для страны".

Я хочу увидеть полный отчет Сью Грей и скорейшего завершения расследования. Мы находимся в ситуации, когда работа правительства полностью парализована, потому что полиция пытается выяснить, чем занимался премьер-министр на Даунинг-стрит сэр Кир Стармер лидер лейбористов

Борис Джонсон не против обнародования полного отчета, при условии, что это не помешает полицейскому расследованию.

Шквал критики обрушился на премьер-министра со всех сторон: оппозиция требует его отставки, однопартийцы - объяснений.

А СМИ критикуют ряд политических решений Джонсона: в частности недостаточно жесткие контракты с Ирландией в рамках "брексита" и ослабление антиковидных мер в разгар "омикрона".