Давида Сассоли похоронили в Лацио

В Риме состоялось прощание со спикером Европарламента Давидом Сассоли. Католическая панихида проходила в церкви Санта-Мария-дельи-Анджели на площади Республики. В ней участвовали итальянские и европейские политики и государственные деятели, в том числе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Марио Драги.

Давида Сассоли похоронили с государственными почестями на кладбище небольшого города Сутри в 50 км. от Рима недалеко от его дома. Мэр Флоренции, где родился политик, предложил назвать в его честь одну из улиц.

Давид Сассоли умер во вторник. Причиной смерти называют серьёзные нарушения в работе иммунной системы. Председатель Европарламента намеревался покинуть свой пост весной, он отказался от выдвижения своей кандидатуры на новый срок. В прессе это связывали с состоянием здоровья политика. Сам он говорил, что хочет не допустить раскола проевропейского фронта.