Умер Председатель Европарламента Давид Сассоли

Председатель Европарламента Давид Мария Сассоли умер 11 января в возрасте 65 лет, об этом сообщил в Твиттере его пресс-секретарь Роберто Куилло.

По его информации, Сассоли умер в городе Авиано в регионе Фриули-Венеция-Джулия, где он был госпитализирован.

26 декабря политик попал в больницу в связи с серьёзным осложнением, связанным с дисфункцией иммунной системы. Ранее в сентябре 2021 года политик был госпитализирован в Страсбурге из-за пневмонии, вызванной легионеллой.

Сассоли был профессиональным журналистом. На протяжение нескольких лет он вёл выпуск новостей на государственном канале Rai.

В 2009 году избран в Европейский парламент по списку Демократической партии. 3 июля 2019 года избран председателем Европарламента. Срок его мандата истекал в январе этого года. Месяц назад Сассоли объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру для переизбрания в качестве спикера Европарламента, чтобы "не раскалывать европейское большинство".

Сассоли был вторым итальянцем на посту спикера ЕП после Антонио Таяни (2017-2019).