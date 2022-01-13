Европа прощается с Давидом Сассоли

В Риме прощаются с председателем Европарламента Давидом Сассоли.

Церемония проходит в историческом зале Протомотека в римской мэрии на Капитолийском холме. Проводить политика в последний путь прибыли президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Марио Драги, мэр столицы Роберто Гуалтьери

Похороны Давида Сассоли состоятся 14 января, траурная церемония в церкви Санта-Мария-дельи-Анджели на площади Республики начнется в полдень.

Итальянский социалист ушёл на 66 году жизни, оставив после себя богатое политическое наследие, а также жену и двоих детей. Он скончался от серьёзного осложнения, связанного с расстройством иммунной системы.

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн, Евроосюз лишился страстного европейца и подлинного демократа.