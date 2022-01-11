Политики Евросоюза воздают дать уважения Давиду Сассоли

В Брюсселе приспущены флаги в честь председателя Европарламента Давида Сассоли после объявления о его кончине. Высокопоставленные деятели разных учреждений ЕС воздают ему должное как политику и выдающейся личности.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявление на родном языке Сассоли, итальянском:

«Сегодня печальный день для Европы. Наш Союз лишился страстного европейца, искреннего демократа и хорошего человека».

Дань уважения своему спикеру воздавали представители всех фракций Европарламента. Испанка Ираче Гарсия возглавляла социал-демократов, к которым принадлежал Сассоли:

«Мы теряем отличного коллегу, мы теряем отличного друга, мы теряем отличного председателя».

«У многих людей сложилось впечатление, будто политики — это акулы, пожирающие друг друга, волки по отношению друг к другу, и это было полной противоположностью тому, кем был Дэвид Сассоли, - сказал “Зелёный» бельгиец Филипп Ламбертс. - Он был по своей природе хорошим человеком. Он хотел честных отношений с другими.. Для искренне трудился на общее благо, которое для него что-то значило ¨".

"Его мандат получился сложным из-за пандемии, но он справился с ним , — сказал португалец Жозе Мануэль Фернандеш из Европейской народной партии. - И он преуспел благодаря своим личным качествам - он умел дружить, умел слушать, был добр, постоянно улыбался. Он принимал решение на основе европейских ценностей, находя максимальный консенсус среди политических партий".

«Давид был великим проевропейцем, очень уважаемым председателем Парламента, а также очень прогрессивной политической личностью, - сказал левый грек Димитриос Пападимулис. - Он вначале не был профессиональным политиком, до этого он работал журналистом. И мы должны идти по его пути».