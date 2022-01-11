Путь Давида Сассоли: от местной газеты до Европарламента

Давид Сассоли родился 30 мая 1956 во Флоренции. Будущий спикер Европарламента окончил факультет политологии местного университета и около 30 лет проработал журналистом.

Он начал карьеру в 1970-ые годы, сотрудничая с небольшими изданиями, а затем присоединился к редакции газеты Il Giorno в Риме. В 36 лет Давид Сассоли пришел на телевидение и стал специальным корреспондентом, а позже и заместителем директора итальянского канала TG1.

В 2009 году Давида Сассоли избрали депутатом Европарламента от Демократической партии Италии. А через десять лет, когда ему исполнилось 63 года, итальянец возглавил законодательный орган ЕС.

Тогда, в 2019 году, Давид Сассоли дал интервью Euronews и, в отличие от многих европейских политиков, использующих на публике английский или французский, председатель Европарламента говорил на родном итальянском: "Когда политические институты серьезно относятся к своим обязанностям, они представляют интересы граждан", – заявил политик.

В Европарламенте Давид Сассоли отвечал за средиземноморскую политику ЕС и принимал участие в разрешении миграционного кризиса. Он также занимался бюджетом, строительством и входил в комитеты по транспорту и туризму.

Мандат политика на посту председателя Европарламента должен был завершиться в конце января.