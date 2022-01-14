В Риме пройдёт церемония прощания с Давидом Сассоли

Европа провожает в последний путь Давида Сассоли. В четверг в мэрии Рима началась гражданская панихида по спикеру Европарламента. В числе первых проститься с одним из известнейших государственных деятелей пришли президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Марио Драги.

Мэр родного города политика Флоренции Дарио Нарделла призвал беречь наследие Сассоли:

«Европа должна быть единой и иметь возможность говорить единым голосом по основным международным проблемам, а не колебаться, как это было в прошлом, как произошло в Афганистане... В этом вся Европа Сассоли. Но нам еще предстоит реализовать эту идею Европы. Это его наследие.

Сассоли были мягок и доброжелателен, но в то же время ясно и чётко обозначал позиции. Это могло бы стать новым форматом политического общения, новым подходом к политике. Я считаю, что будущее как Италии, так и других европейских стран, в более открытом и добром руководстве, а также в инклюзивности».

Давида Сассоли похоронят с государственными почестями. Траурная церемония пройдёт сегодня в церкви Санта-Мария-дельи-Анджели на площади Республики в Риме. В ней примут участия итальянские и европейские политики и государственные деятели, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.