В Брюсселе почтили минутой молчания память Давида Сассоли

"Страстный европеец и подлинный демократ". Это лишь некоторые из слов, которыми характеризуют в Брюсселе председателя Европарламента Давида Сассоли, который умер во вторник в возрасте 65 лет. Политик итальянского происхождения был госпитализирован на родине более двух недель назад. Врачи говорят, что он скончался от «серьёзного осложнения», связанного с растройством его иммунной системы. Сассоли боролся с разными заболеванием, включая пневмонию, с сентября прошлого года.

У брюссельского здания Европарламента бывшего спикера, журналиста и телеведущего почтили минутой молчания.

Многие сотрудники учреждений Евросоюза вспоминают о том, как в разгар пандемии Сассоли искуссно вёл межведомственное сотрудничество, как умело руководил депутатами, вникая в их личные обстоятельства, как он наладил законотворческую деятельность по удалённой связи.

С ним взаимодействовал глава парламенской делегации итальянских социалистов:

«Давида запомнят как выдающегося председателя нашего института, - сказал Брандо Бенифей. - Сассоли смог сохранить работоспособность, важность и решительность парламента в очень трудный период для Европы».

Возможно, самым большим достижением итальяница за два с половиной года его пребывания на этом посту было активное участие в проведении переговоров по долгосрочному бюджету ЕС. Он также способствовал созданию Фонда восстановления после пандемии в размере 1,8 трлн евро. Теперь работа по распределению этих средств будет возложена на вице-председателя из Мальты Роберту Метсолу, которая почти наверняка будет избрана депутатами на место Сассоли на следующей неделе.

Итальянский социалист ушёл, оставив после себя богатое политическое наследие, а также жену и двоих детей. Европейцы надолго запомнят этого многостороннего общественного деятеля.