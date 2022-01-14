После объявления о смерти Давида Сассоли жители Рима стали приходить в представительство Европарламента, где была открыта книга соболезнований в связи с кончиной спикера. Итальянцы вспоминают о нём не только и не столько как о государственном деятеле, но ещё и как о журналисте, который обрёл известность задолго до перехода в политику:

— __Я помню его прежде всего как телеведущего. Конечно, я знаю, что он стал потом председателем Европарламента. Он был хорошим человеком.

Нежное, печальное и окончательное — таким было католическое прощание с Давидом Сассоли, журналистом, который стал политиком, чьим кредо были сдержанность и диалог.

И в последнее время на итальянских улицах всё чаще слышишь рассуждения о том, что политика должна вернуться к идеалам и взвешенным оценкам:

— __Его взгляды были ясны и понятны. Для меня и для других он был примером того, как можно проживать каждый день, следуя высоким идеалам, защищая человеческие ценности и интересы общества.

— __Было бы неплохо, если бы было больше добра в отношении к людям. Он был очень добр. Он не заслужил такого скоропостижного конца.

Давиду Сассоли было 65 лет.