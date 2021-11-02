Туркменистан расширяет партнёрство с новыми властями Афганистана

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов посетил Кабул, где обсудил перспективы реализации совместных проектов с руководством временного правительства, назначенного движением "Талибан"*. Талибы заверяют, что гарантируют безопасность проектов и государственной границы.

В Министерстве иностранных дел Туркменистана сообщили, что Ашхабад выражает готовность «к конструктивному диалогу и тесному сотрудничеству» с новым руководством Афганистана. На переговорах в Кабуле обсуждались вопросы безопасности и «активизации темпов совместных проектов в ключевых отраслях». В первую очередь речь идет о строительстве газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП) и железной дороги из Туркменистана в Афганистан.

Строительство газопровода ТАПИ ведется с 2015 года. Его стоимость оценивается в 10 миллиардов долларов. Министр обороны временного правительства талибов мулла Мухаммад Якуб ранее заявлял, что движение «без колебаний пойдет на любые жертвы для реализации проекта».

По окончании строительства газопровод соединит богатую энергоресурсами Центральную Азию со странами Южной Азии, которые испытывают нехватку энергоресурсов. Согласно проекту, газ будет транспортироваться с месторождения Галкыныш в Туркменистана в Индию через Афганистан и Пакистан. Предполагается, что доходы Кабула от этого проекта составят около 500 миллионов долларов в год.

Туркменский министр встретился в афганской столице с главой временного правительства Мохаммадом Хасаном Ахундом и его заместителем Абдулом Саламом Ханафи, которые подтвердили, что готовы обеспечивать безопасность работ.

د ترکمنستان هیواد د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي رشید مرادوف له مل پلاوي سره نن په ارګ کې د اسلامي امارت له مسئولینو سره وکتل.



رشید مرادوف وزیر امور خارجه کشور ترکمنستان باهیئت همراهش امروز در ارگ کابل بامسئولین امارت اسلامی دیدار کرد. pic.twitter.com/1a4T5G47wZ — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) October 30, 2021

"Мы хотим как можно скорее запустить национальные проекты между двумя странами, потому что для их реализации созданы все необходимые условия, в том числе безопасность", - заявил Ханафи.

«Туркмения всегда занимала позитивную позицию по отношению к талибам, еще во времена туркменбаши, Сапармурата Ниязова. Когда они в первый раз пришли к власти, он не скрывал, что поддерживал с ними отношения, поставлял горюче-смазочные материалы, что раздражало руководство Узбекистана и некоторых других стран», - напоминает директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«Поэтому они и сейчас такую позицию занимают: начинают развивать прежние проекты, абсолютно будучи уверены, что талибы обеспечат безопасность. Более того, террористические группировки, которые вступали в боестолкновения на афгано-туркменской границе, присягали на верность «Исламскому государству»**, которое «Талибан» считает своим противником. А это устраивает туркменское руководство», - говорит эксперт.

По словам Багдасарова, соседние с Афганистаном страны, такие как Туркменистан и Узбекистан, будут развивать двусторонние отношения. Узбекистан, уже поставляет большое количество гуманитарных грузов в страну и открыл торговлю через Мост Дружбы, которые соединяет города Хайратон и Чермез.

«Единственная приграничная проблема с соседними государствами у Афганистана – только с Таджикистаном. Тут есть проблемы, которые могут завершиться очень печально», - уточняет Багдасаров.

По словам эксперта, власти Туркменистана и Узбекистана вряд ли признают правительство талибов, пока Совбез ООН не отменит решение о признании «Талибана» террористической группировкой.

«Официального признания пока не стоит ожидать. Но развивать неофициально торгово-экономические отношения и даже дипломатические отношения, конечно, будут. Даже не признавая. Это парадокс, но так скорее всего и будет», - уверен директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

По словам Багдасарова, у России две главные проблемы, связанные с Афганистаном.

«Первая - борьба с наркотрафиком, а вторая – не ввязаться ни в коем случае в какой-нибудь конфликт на границе Таджикистана с Афганистаном. Исходя из этого и надо строить отношения. «Талибан» пока контролирует границу с тремя этими странами, но если начнет расширяться фронт гражданской войны, то возрастает риск столкновений не талибами, а с террористическими группировками. Талибы их начнут вытеснять из Афганистана в рамках борьбы с ИГ, а они куда пойдут – через Пяндж, в Таджикистан», - предупреждает эксперт.

В конце октября таджикский министр иностранных дел заявил «об усилении деятельности террористических групп в северных провинциях Афганистана», особенно в тех местностях, которые граничат с Таджикистаном. Глава МИД выразил серьезную озабоченность возможностью начала «новой гражданской войны» в стране.

В августе, когда талибы начали одерживать одну победу за другой, дислоцированная в Таджикистане российская 201-я военная база (крупнейший военный объект России за её пределами) была усилена. В конце сентября российские военнослужащие проводили учения по ликвидации террористических групп.

* Запрещено в РФ

** Запрещенная в РФ террористическая группировка