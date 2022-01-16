Заболеваемость COVID-19 в Москве увеличилась вдвое за прошедшую неделю. Это официальные данные оперативного штаба. Только за последние сутки в городе зарегистрировали почти 6,5 тысяч новых случаев заражения

В целом по России недельные показатели заболеваемости выросли на треть по сравнению с предыдущим периодом. За субботу зарегистрированы ок. 30 тысяч случаев заражения. При этом, согласно официальной статистике, продолжается снижение смертности — впервые с лета умерли менее 700 инфицированных.

Рост заболеваемости, как и в других странах, связывают с распространением штамма омикрон. Во вторник координационный совет при правительстве планирует обсудить новые меры по борьбе с COVID-19.

Ранее на фоне ухудшения эпидемической ситуации было отложено рассмотрение нашумевшего законопроекта об обязательной вакцинации или медотводе от прививки для пассажиров самолётов и поездов, а также для допуска в общественные места.

Сейчас будут новые вызовы, поэтому правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределённости развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении. Татьяна Голикова вице-премьер России

В минувшую среду в ходе совещания президент Владимир Путин говорил, что у правительства есть, цитата, «хотя бы пара недель», чтобы подготовиться в новому всплеску заболеваемости. Московская мэрия обещала ужесточить санитарные ограничения в городе, когда значительно возрастёт нагрузка на систему здравоохранения.