Джоковичу вернули визу

Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу восстановили австралийскую визу и разрешили остаться в стране. Такое решение принял Федеральный суд в Мельбурне, рассмотрев апелляцию спортсмена, чью визу ранее аннулировали по решению пограничной службы. Болельщики восприняли новость с энтузиазмом:

–Мне уже не верилось, но в суде мы увидели, что австралийская правовая система функционирует, для неё важны доказательства, она справедлива и – самое главное – на неё не влияют никакие политики.

– Я очень счастлива, как и всё местное сербское сообщество, и как все болельщики Новака Джоковича из других стран.

Между тем несмотря на судебное решение за министерством иммиграции по прежнему сохраняется право аннулировать визу Джоковича за въезд в страну без вакцинации.