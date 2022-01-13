Джокович узнал соперника по Australian Open и ждёт решения властей

Первая ракетка мира Новак Джокович узнал своего соперника по первому кругу Australian Open - им станет его соотечественник Миомир Кецманович.

Ранее состоялась жеребьевка турнира, который должен пройти с 17 по 30 января в Мельбурне.

При этом участие серба в Открытом чемпионате Австралии все еще под вопросом. Власти могут заново аннулировать его въездную визу и депортировать из страны.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Погранслужба сочла представленные доказательства противопоказаний к прививке от ковида недостаточными.

Джокович был помещен в отель для прохождения карантина.

После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело.

Теннисист покинул карантинный отель и даже провел тренировку. Но австралийские власти заявили, что еще могут изменить свое решение.