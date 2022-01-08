ВКС России эвакуируют из Казахстана туристов

ВКС России эвакуируют из Казахстана туристовКомментарии
В Алма-Ате не утихают выстрелы, разгромлены магазины и банкоматы, совершено нападение на офис правящей партии "Нур Отан". По официальным сообщениям, в крупнейшем городе Казахстана сохраняется очень напряжённая обстановка. при этом повседневная жизнь не прекращается, но горожане рискуют попасть под обстрел.
Улицы Алма-Аты патрулируют военные. В руководстве республики заявляют, что в целом контролируют ситуацию в стране, где акции протеста и беспорядки не прекращаются уже почти неделю.
Российские самолёты, доставлявшие в Казахстан военнослужащих стран ОДКБ, обратно вывозят российских туристов, которые хотели провести там каникулы, но оказались в безвыходной ситуации: аэропорт Алма-Аты закрыт на неопределённый срок.
Президент Казахстана, по просьбе которого в страну и были введены миротворцы, обсудил положение в стране с российским коллегой Владимиром Путиным. политики поддержали предложение провести в ближайшее время видеоконференцию ОДКБ.