В Женеву прибывают представители России и США: уже вечером в воскресенье там начнутся переговоры. Делегации с обеих сторон возглавляют заместители министров иностранных дел: Сергей Рябков и Венди Шерман.

Тема для обсуждения — безопасность: Россия в конце прошлого года потребовала от Запада гарантий того, что НАТО не будет дальше расширяться на восток. В первую очередь речь идёт о бывших республиках СССР.

Дмитрий Орешкин, политолог:

"Для Путина недопустимо вступление Украины, как кстати говоря и Грузии, в НАТО. Если со странами Балтии он уже по сути примирился — с тем, что они "отрезанный ломоть", что они в НАТО, — то на Украине он решил держаться до конца. И единственный способ обеспечения своего силового и политического влияния на Украину — это создание напряжённости на границе".

На Западе обвиняют Россию в намерении развязать на Украине полномасштабную войну, и не скрывают, что расширение и усиление НАТО видят как противовес угрозе со стороны Москвы, реальность которой была доказана в 2014 году.

Жоао Вале де Алмейда, посол ЕС в Великобритании:

"Страны Европейского Союза занимают общую позицию силы. Соединённые Штаты, союзники по НАТО и мы вместе с ними чётко заявляем прямым текстом: если Россия развяжет военные действия на Украине, это будет стоить очень дорого, будут серьёзные последствия".

В НАТО на требования Москвы сразу ответили фактическим отказом, заявив, что ограничениями на приём в организацию являются только критерии самого Альянса, а не политические заявления третьих сторон.

Тем не менее, переговоры в Женеве будут лишь первыми из целого ряда встреч, запланированных с участием разных сторон и посвящённых этому вопросу.