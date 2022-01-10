Снова в Женеве: Россия и США не готовы к компромиссам

Женева вновь принимает делегации России и США. В понедельник на территории постоянного представительства США при ООН состоятся переговоры между двумя державами.

Повод встречи - напряжение на границах России и Украины, а также проект договора о гарантиях безопасности, представленный российской стороной. Среди требований россиян - юридически обязывающие гарантии нерасширения НАТО на постсоветское пространство, а также возвращение альянса на "исходные позиции" по состоянию на 1997 год - год подписания Основополагающего акт, в котором было подтверждено, что стороны не рассматривают друг друга в качестве противников.

К компромиссам должна готовиться американская сторона, а российская сторона приехала сюда с чёткой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько чётко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть. Сергей Рябков Заместитель министра иностранных дел России

В Москве отмечают, что речь не идет об ультиматуме. Возглавляющий российскую делегацию Сергей Рябков заявил по итогам предварительной части переговоров, что никогда не теряет оптимизм.

В Вашингтоне предупредили, что не ждут от переговоров серьезного прорыва. В интервью каналу ABC госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию о масштабных последствиях в тесной координации с союзниками в случае "повторной военной агрессии против Украины".

Ожидается, что в ходе переговоров стороны восстановят Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в Европе, из которого в 2019 году вышла администрация Дональда Трампа.

Встреча на берегу Женевского озера - это только начало дипломатического марафона. Согласно установленному на высшем уровне календарю, после двусторонних переговоров состоится заседание Россия-НАТО, запланированное на 12 января, а 13 января в Вене пройдет встреча по линии ОБСЕ.