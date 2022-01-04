Евросоюз и США раздельно поддерживают Украину

Украина готовится к обороне. Евросоюз разделяет опасения этой страны по поводу возможного вторжения в неё России. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности отправился на Восток Украины, где правительственные войска противостоят сепаратистам, которые ориентируются на Москву.

Преподаватель Парижского Института политических исследований считает, что тем самым Брюссель выражает поддержку Киеву и пытается перехватить инициативу миротворчества у Вашингтона:

«Это европейский кризис, и его решение будет европейским, - сказал Сириль Бре. - В этом отношении очень важно, что верховный представитель европейских институтов совершает свою первую поездку года на линию фронта и в Киев».

На прошлой неделе Боррель посетовал на то, что Евросоюз не получил места за столом переговоров по урегулированию кризиса вокруг Украины. В следующее воскресенье Соединенные Штаты и Россия без него будут обсуждать на высоком уровне возможности деэскалации.

Президент Владимир Путин, похоже, добивается гарантий того, что НАТО не будет расширяться на Восток, особенно на Украину. А заверения об этом от может принять только от своего американского коллеги Джо Байдена. Сотрудник Германского фонда Маршалла (признан в РФ нежелательной организацией) считает такую сделку нереальной:

«Я ожидаю, что эти переговоры потерпят неудачу, - сказал Якоб Киркегор. – Предварительные условия для этого диалога, изложенные российским руководством, совершенно неприемлемы и, по сути, равносильны ультиматуму».

В случае провала переговоров Путина и Байдена Белый дом намерен подвергнуть Кремль жёстким санкциям. А для того, чтобы они заработали, Соединённым Штатам потребуется активная поддержка со стороны Евросоюза. Но с этим могут возникнуть трудности, потому что среди стран-членов ЕС имеются глубокие разногласия по поводу того, как нужно иметь дело с Россией.