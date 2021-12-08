Расширение НАТО на Восток: позиции России и США

Расширение НАТО на Восток: позиции России и СШАКомментарии
"Каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности, но так, чтобы не нарушать интересы других стран и не подрывать безопасность других стран. В данном случае России".
Президент Владимир Путин на пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом рассказал о некоторых аспектах беседы с американским коллегой Джо Байденом по видеосвязи.
Российский лидер отметил, что Москву беспокоит возможность принятия Украины в НАТО и размещение вооружений альянса у своих границ.
Со своей стороны президент США, комментируя разговор с Путиным, пообещал, что Вашингтон не оставит без внимания озабоченность Москвы по поводу возможного расширения НАТО на Восток.
Также Байден отметил, что США не рассматривают идею использования своих вооруженных сил в связи с разногласиями с Россией по Украине.
7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи, беседа продлилась два часа.
Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.