Расширение НАТО на Восток: позиции России и США

"Каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности, но так, чтобы не нарушать интересы других стран и не подрывать безопасность других стран. В данном случае России".

Президент Владимир Путин на пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом рассказал о некоторых аспектах беседы с американским коллегой Джо Байденом по видеосвязи.

Российский лидер отметил, что Москву беспокоит возможность принятия Украины в НАТО и размещение вооружений альянса у своих границ.

Мы исходим из того, что наши озабоченности хотя бы на этот раз будут услышаны. Хотя до сих пор в течение предыдущих десятилетий мы постоянно говорили о наших озабоченностях и просили этого не делать. Но тем не менее инфраструктура НАТО неизбежно приближалась к нашим границам. И теперь мы видим комплексы противоракетной обороны Mk 41 в Польше и Румынии. И у нас есть все основания полагать, что то же самое произойдет в случае принятия Украины в НАТО, но уже на украинской территории. Как же мы можем об этом не думать, это было бы просто преступным бездействием с нашей стороны Владимир Путин президент России

Со своей стороны президент США, комментируя разговор с Путиным, пообещал, что Вашингтон не оставит без внимания озабоченность Москвы по поводу возможного расширения НАТО на Восток.

Также Байден отметил, что США не рассматривают идею использования своих вооруженных сил в связи с разногласиями с Россией по Украине.

Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о проведении встреч на высоком уровне. Не только с нами, но минимум с четырьмя нашими ключевыми союзниками по НАТО и Россией, чтобы обсудить будущее по поводу опасений России относительно НАТО в целом, а также того, сможем ли мы достичь каких-то договоренностей, касающихся снижения напряженности на восточном фланге Джо Байден президент США

7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи, беседа продлилась два часа.

Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.