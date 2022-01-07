Наращивание российских войск близ Украины беспокоит НАТО

Министры иностранных дел стран НАТО провели в пятницу видеоконференцию в попытке выработать общий подход к наращиванию российской военной мощи у границы с Украиной. Североатлантический альянс указал на опасность вспышки военного конфликта, если дипломатические усилия по деэскалации напряженности потерпят неудачу. Главы МИД осудили намерение России удерживать Украину в «сфере своего влияния» и не позволить ей вступить в западный военный альянс.

Выступая в Брюсселе, Генеральный секретарь НАТО выразил солидарность с Киевом:

«Вся идея о том, что Украина якобы представляет собой угрозу для России перевернута с ног на голову, - сказал Йенс Столтенберг. - Украина не представляет угрозы для России. Просто России трудно примириться с идеей демократической и стабильной Украины. Поэтому НАТО будет продолжать оказывать поддержку нашему партнёру, суверенному государству, но, конечно, признавая при этом то, что Украина является нашим партнёром, а не союзником по НАТО ».

Некоторые участники видеоконференции назвали неприемлемым выдвинутый Москвой набор предварительных условий для переговоров с Брюсселем и Вашингтоном. Однако такие страны Евросоюза, как Германия и Франция, допускают возможность компромисса с Россией ради сохранения мира и более сдержанно относятся к перспективам членства Украины в НАТО.

Украинский кризис станет предметом интенсивной дипломатической деятельности в начале следующей неделе, когда в Женеве встретятся всокопоставленные представители США и России. Позднее в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО.