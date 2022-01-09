Аргентинские пляжи Мар-дель-Плата заполнены отдыхающими так, будто коронавируса никогда не было. В Южном полушарии сейчас разгар лета, и к океану приезжают со всех концов Аргентины и из соседних стран.

Страха на лицах нет, совсем наоборот. Многие, более того, считают, что отличный отдых стоит риска заразиться:

"На пляже ещё можно попытаться держаться подальше от массовых скоплению людей. Но на дискотеке например это просто невозможно. так что мы приехали сюда, хорошо понимая, что заразимся ковидом".

"Если у вас будет положительный тест, вам придётся самоизолироваться. Но мы туристы, мы не можем самоизолироваться, потому что уже оплатили всю поездку".

"Маски, социальное дистанцирование, все вот эти меры — они уже ушли в историю, во всяком случае на таких массовых мероприятиях".

Два года назад самый первый локдаун аргентинцы честно соблюдали: на пустынных набережных Мар-дель-Платы поселились морские львы MARA SOSTI/AFP or licensors

При этом аргентинские врачи совсем не разделяют восторга отдыхающих. В стране, как и почти по всему миру, новая волна ковида, вызванная омикроном. За первую неделю года Аргентина вошла в число американских государств с самыми высокими темпами заражения. В пятницу в стране зафиксирован антирекорд за всё время пандемии: почти 110 тысяч новых подтверждённых случаев.