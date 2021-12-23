Помешает ли омикрон нашему отдыху в 2022 году?Комментарии
В июле Евросоюз ввел ковид-пропуска для облегчения поездок людей, которые полностью вакцинированы против коронавируса, переболели или имеют отрицательный результат ПЦР-теста.
Таким образом страны ЕС хотели спасти летний сезон отпусков и стимулировать туризм в условиях коронавирусных ограничений.
И нам всем возможно удалось больше попутешествовать в последние полгода по сравнению с 2020 годом. Но сможем ли мы продолжить начатое в следующем году?
Одни из самых трогательных сцен прошлого года — воссоединенные семьи и друзья после открытия США своих границ спустя почти 20 месяцев.
Запрет на поездки, введенный в начале 2020 года, коснулся неграждан США из 33 стран - в том числе из ЕС.
В 2020-м, когда программы вакцинации против COVID-19 активно разворачивались, у нас появилась надежда, что мы наконец сможем вернуться к обычной жизни.
Путешествия возобновились, границы вновь открылись, и начала набирать обороты экономика. Ее подъем был впечатляющим, люди и бизнес не могли дождаться момента, когда можно будет забыть о кошмаре, именуемом COVID-19, и вернуться к нормальной жизни.
Затем появился вариант дельта, который заставил страны снова ограничить въезд и выезд. А обнаружение омикрона вызвало еще больше ограничений и запретов на поездки, что еще больше омрачило настроение.
Австрия стала первой страной в Западной Европе, снова прибегнувшей к полному локдауну.
Локдаун уже снят, но ограничения в Австрии остаются в силе. Новые антиковидные меры были введены по всей Европе, и планы путешествий могут вновь оказаться под угрозой срыва.