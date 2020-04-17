Символ города кусается и пахнет

На опустевших набережных аргентинского курорта Мар-дель-Плата поселились морские львы. Как и во многих других городах мира, дикие животные сразу же воспользовались почти полным отсутствием людей.

Морской лев — символ Мар-дель-Плата, одна из колоний расположена неподалёку от порта. В город, по словам биологов, они приплывают в поисках защиты от ветра.

Ведут себя млекопитающие не очень вежливо: гоняются за собаками и даже пытаются укусить прохожих, которые иногда всё же встречаются. Кроме того, морские львы источают сильный запах, и немногочисленным работникам порта приходится постоянно мыть набережные.