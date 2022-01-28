Лыжи в горах Кипра

На Кипре туристы съезжаются на горнолыжный курорт горы Олимп: это высочайшая точка острова, почти 2000 м. Там ударили первые в этом году серьёзные морозы.

На Кипре синоптики обещали, в отличие от континентальной Европы, довольно тёплую зиму, но в то же время и много снега. Для сельского хозяйства горных районов острова это не очень хорошо, но для зимнего туризма — самое то.

Поскольку доехать до горнолыжных трасс можно только на частных автомобилях — и их за последние дни стало очень много — полиция ограничивает доступ машин в горы, а также внимательно следит за соблюдением противоковидных правил.