Виза на Australian Open: Новак Джокович готовится к суду

Адвокаты Новака Джоковича направили в федеральный суд Австралии медицинские документы, подтверждающие, что сербский теннисист перенес COVID-19 в конце 2021 года. Положительный ПЦР-тест спортсмена датирован 16 декабря.

Напомним, австралийские власти запретили сербу въезд в страну, поскольку его въездная виза не допускала такого основания как медотвод от вакцинации. Ранее высказывались также требования к Федерация тенниса страны раскрыть общественности причины для освобождения от вакцинации, полученного спортсменом.

На данный момент Джокович находится в карантинном отеле в Мельбурне, где содержатся также просители убежища и нелегальные мигранты.

В субботу теннисист также обратился в МВД Австралии с просьбой разрешить ему покинуть специальное учреждение и приступить к тренировкам.

Новак Джокович подал апелляцию, чтобы избежать депортации из страны. Дело будет рассмотрено 10 января, то есть за неделю до старта Открытого чемпионата Австралии. Заседание суда будет транслироваться в прямом эфире.