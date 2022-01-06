Рассмотрение апелляции Новака Джоковича на аннулирование его въездной визы в Австралию отложено до понедельника. До этого времени первая ракетка мира останется в Мельбурне.

Ранее сообщалось, что Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает факта медотвода от вакцинации против коронавируса, и после длительного допроса пограничниками был задержан для депортации. Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон прокомментировал это так:

"В отношении него должны действовать те же правила, что и для всех. Я хочу подчеркнуть, что в конечном итоге соблюдение правил - это ответственность въезжающего. Это он должен доказать и подтвердить свое право на въезд в страну в соответствии с законом".

Многие австралийцы согласились с решением властей, но часть болельщиков отправилась к карантинному отелю, куда поместили сербского теннисиста, чтобы выразить ему поддержку.

"Почему ему не сказали об этом до того, как он прилетел в Австралию, почему это сделали только здесь? У меня столько вопросов. Эндрю и Скотт, что вы делаете с нами? Я горжусь, что я австралийка. Я люблю Австралию, но что же вы творите. Это позор!"

Ситуацию прокомментировал и российский теннисист Даниил Медведев, который в случае отсутствия Джоковича будет первым сеяным на Australian Open.

"Это значит, что не будет парня с 20 "шлемами", конечно, еще есть Рафа (Надаль), но у нас остальных "шлемов" не так много. Но в любом случае ситуация далека от завершения, насколько я знаю, он все еще может выступить на Australian Open, но в любом случае, если девятикратный чемпион турнира не выступает, это немного повышает шансы остальных, что очевидно".

Ранее некоторые источники отмечали, что три других теннисиста были допущены в страну с тем же типом визы, что у Джоковича. При этом сербский теннисист в любом случае может подать новый запрос на визу с указанием факта медотвода. Открытый чемпионат Австралии, первый в сезоне турнир Большого шлема стартует 17 января.