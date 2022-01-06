Успеет ли Новак Джокович получить новую визу для защиты чемпионского титула на Australian Open? Австралийские власти аннулировали визу первой ракетки мира и поместили его в карантинный отель до депортации. Как сообщалось, Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает факта медотвода от вакцинации против коронавируса, и после длительного допроса пограничниками сербский теннисист был задержан.

"Правила есть правила, и исключений здесь быть не может, - сказал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. - Въездная виза предполагает полную вакцинацию или медотвод. Мне сообщили, что медотвода не было, а значит должны действовать те же правила, что и для всех. Я хочу подчеркнуть, что в конечном итоге соблюдение правил - это ответственность въезжающего".

Адвокаты Джоковича подали протест на решение властей, некоторые источники отмечают, что три других теннисиста были допущены в страну с тем же типом визы, что у Джоковича. При этом сербский теннисист в любом случае может подать новый запрос на визу с указанием факта медотвода. Открытый чемпионат Австралии, первый в сезоне турнир "Большого шлема" стартует 17 января.